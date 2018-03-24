Клімкін за 2017 рік заробив близько 733 тисяч гривень – декларація

Також на банківських рахунках міністр закордонних справ України має понад 448 тис. грн, готівкою - 47 тис. євро та 33 тис. доларів, його дружина - 45 тис. євро та 55 тис. доларів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін за 2017 рік заробив близько 733 тис. грн.

Про це вказано в його декларації, розміщеній на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Заробітна плата Клімкіна в МЗС у 2017 році становила 732 тис. 805 грн. Його дружина Марина Михайленко, основним місцем роботи якої вказано Державне управління справами, у 2017 році заробила 381 тис. 577 грн.

Також на банківських рахунках в "Ощадбанку" міністр має 448 тис. 186 грн і відсотки на вклади у розмірі 14 тис. 602 грн.

Крім того, Клімкін задекларував готівкою 47 тис. євро та 33 тис. доларів, його дружина готівкою має 45 тис. євро та 55 тис. доларів.

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У декларації глава МЗС вказав дві квартири площами 68,20 та 90,40 кв. метрів у Києві, придбані у 1989 та 2004 роках, власником яких є його дружина. Також Клімкін має дві земельні ділянки в селі Козин Обухівського району Київської області, придбані в 1995 та 2001 роках, власником зазначена Ніна Михайленко. Загальна площа ділянок становить 640 та 560 кв. метрів.

Крім того, глава МЗС повідомив у декларації про дачний будинок як об'єкт незавершеного будівництва загальною площею 192 кв. метрів, власником якого вказана Ніна Михайленко, і додав, що минулого року витравив на спорудження цього будинку 154 тис. грн.

Також Клімкін задекларував, що володіє легковим автомобілем Skoda Felicia 2000 року випуску, його дружина володіє легковим автомобілем Volvo S40 2008 року випуску.