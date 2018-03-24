"Антонов" планує обходити санкції проти РФ через Білорусь - ЗМІ

ДП "Антонов" не може налагодити серійний випуск літаків без санкциійних російських комплектуючих.

ДП "Антонов" не може налагодити серійний випуск літаків без санкційних російських комплектуючих, частка яких раніше становила 50%. Тому "Антонов" і Мінський завод цивільної авіації №407 (МЗЦА) ведуть закриті переговори про створення сервісного центру в Мінську.

У Білорусі планується продовжувати льотну придатність, ресурс літаків АН, проводити сервісне обслуговування, ремонт і складання літаків сімейства Ан-148/158, повідомляє Liga.net. Згідно з протоколом переговорів між підприємствами, копія якого є в розпорядженні видання, в рамках співпраці розглядається можливість використання російських комплектуючих, у тому числі і санкційних.

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Як повідомляє видання, у довідці про виробництво Ан-148/Ан-158 говориться, що імпортозаміщення російських комплектуючих, яке компанія проводить з 2015 року, не допомагає запустити серійне виробництво. При цьому там вказується, що "значно швидше може бути організований випуск літака до попередньої конфігурації без імпортозаміщення на базі політично і юридично нейтрального підприємства на території, яка не перебуває під санкціями".

У прес-службі ДП "Антонов" підтвердили факт переговорів, але відмовилася коментувати подробиці проекту, оскільки остаточне рішення щодо його реалізації ще не прийнято. Зокрема, у компанії не змогли відповісти, чи можна розглядати цей проект як спробу уникнути санкційних обмежень в частині співпраці з Росією.