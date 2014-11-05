Офіційний курс гривні впав відразу на 54 копійки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 5 листопада з 14:00 регулятор установив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1349.7012 грн (із 14.00 4 листопада - 1295.3953);

100 євро - 1689.0161 грн (із 14.00 4 листопада - 1618.3373);

10 російських рублів - 3.2164 грн (із 14.00 4 листопада - 3.0870).

Читайте такожГривня після нової ініціативи Нацбанку різко впала до 13,60 за долар Як повідомляв УНІАН, Нацбанк вирішив із 5 листопада щоденно проводити валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати гривню на поточному рівні.

Після такого рішення НБУ гривня на міжбанку сьогодні різко пішла вниз.