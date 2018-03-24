Фінансове лідерство Одеси - приклад для наслідування багатьом містам - експерт

Міста, які в рейтингу зайняли аутсайдерські позиції, проблеми фінансового здоров'я уже давно перенесли у сферу проблем комунальних, політичних та управлінських, зазначає експерт.

Фінансове лідерство Одеси - приклад для наслідування багатьом містам.

Таку думку висловив директор аналітичного центру Політика Микола Давидюк, коментуючи рейтинг словацького аналітичного центру INEKO, передает Lb.ua.

"Фінансова відкритість та фінансове здоров'я - європейські уроки, які були винесені після кризи 2008 року. Адже суверенний борг Греції як країни, чи приклад Мадрида як міста стали настільки несподіваними та проблемними для всього ЄС, що відкритість та контроль стали частиною західної фінансової культури. А фінансова стабільність міст та регіонів - показником якості управління та мірилом політичних рейтингів їх очільників" - вважає політолог.

В той же час, експерт підкреслює, що: "Фінансове здоров'я Одеси, з однієї сторони результат ефективного керівництва міського голови Труханова та його команди, з іншої результат інвестиційної привабливості міста та регіону. Адже потенціал закладений в Одесі, має національний та міжнародний масштаб".

"Міста, які в рейтингу зайняли аутсайдерські позиції, проблеми фінансового здоров'я уже давно перенесли у сферу проблем комунальних, політичних та управлінських. До прикладу Черкаси, в яких ексцеси із затопленням, відключенням енергопостачання та транспорті проблеми в місті стали настільки постійними та буденними, що уже й навіть перестали дивувати місцян - підкреслює Микола Давидюк.

На останок, експерт зазначив, що нова реальність децентралізації на перші місця у фінансовому та політичному плані виводить реальних управлінських лідерів, а не дотаційні міста, які свого часу звикли жити за рахунок національних надходжень, а не власних заробітків.

Нагадаємо, що рейтинг складався в рамках проекту "Прозорі, фінансово здорові і конкурентоспроможні муніципалітети в Україні", який ініційований Посольством США в Україні та реалізується Інститутом економічних і соціальних реформ у Словаччині (INEKO) у партнерстві з Міжнародним центром перспективних досліджень.