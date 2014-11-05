У Мінрегіоні пропонують виділити 300 млн гривень на відновлення інфраструктури Донбасу

Про це повідомило міністерство у відповідь на запит донецької обласної громадської організації «Донецький прес-клуб», текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з документом, відповідну пропозицію Мінрегіон виклав у проекті постанови, направленому на розгляд Кабінету міністрів. Зазначені кошти міністерство пропонує направити на фінансування першочергових проектів з відновлення пошкоджених об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення Донецької і Луганської областей.

Читайте такожЛуганська область потерпає від дефіциту електроенергії - Москаль

Читайте такожвідновленню інфраструктури Донбасу

Як повідомляв УНІАН, від квітня поточного року Україна веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію. Протягом липня і серпня українські силовики звільнили від терористів низку міст регіону і продовжують операцію. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на сході країни становив щонайменше 12 млрд грн. Як наголошував голова уряду Арсеній Яценюк, кожен день війни коштує Україні 80 млн грн.

У середині жовтня Кабмін виділив 60,8 млн грн на відновлення пошкодженої під час бойових дій житлово-комунальної інфраструктури Донецької області.