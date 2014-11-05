Гривня на міжбанку обвалилася до 14 за долар

У середу, 5 листопада, гривня на міжбанку сильно впала і досягла психологічного рівня в 14 гривень за долар.

Так, котирування гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку України станом на 15:30 досягли значень 13,6000/14,0000.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування гривня-євро на зазначений час становили 16,9904/17,4860.

Котирування гривні щодо російського рубля становили 0,3067/0,3160.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні опустив офіційний курс гривні щодо долара відразу на 54 копійки - до 13,49 грн/дол.

Читайте такожОфіційний курс гривні впав відразу на 54 копійкиНацбанк також вирішив із 5 листопада щоденно проводити валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати гривню на поточному рівні.

Після такого рішення НБУ гривня на міжбанку сьогодні різко пішла вниз.