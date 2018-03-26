"Це має бути сюрпризом для боржника": Петренко про план стягнути з "Газпрому" $2,6 мільярда

Міністр нагадав, що Україна вже стягнула з "Газпрому" 100 мільйонів гривень до держбюджету.

Міністерство юстиції України розробило план, за допомогою якого планує стягнути з російського Газпрому 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко в ефірі одного з телеканалів, повідомляє "Економічна правда".

Міністр нагадав, що Україна вже стягнула з Газпрому 100 мільйонів гривень до держбюджету.

"Що стосується активів на території інших країн, то у нас є план, який я не буду озвучувати, тому що це має бути сюрпризом для боржника", - зазначив Петренко.

Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

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За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.