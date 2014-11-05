Конкурс на 3G-зв'язок в Україні відбудеться протягом 2-х місяців

Уряд затвердив умови конкурсу на купівлю ліцензій зв'язку третього покоління 3G, які були раніше підготовлені Національною комісією з регулювання зв'язку та телекомунікацій, повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«Відповідно до того документа, який ми сьогодні затвердили, Нацкомісія отримає можливість оголосити конкурс, він пройде протягом 60 днів, на січень місяць пройде підбиття підсумків, – сказав Семерак. - Уряд підтримав умови, які сприятимуть максимальній конкуренції, прозорому конкурсу, максимальному наповненню держбюджету».

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів за участю інших органів виконавчої влади до 15 серпня вжити низку заходів із конверсії РЧР для впровадження в Україні технології третього покоління UMTS (3G). Разом з тим, НКРЗІ мала до 30 жовтня провести конкурс на одержання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Оскільки терміни проведення тендеру були зірвані, Адміністрація президента розкритикувала уряд за затягування з постановою про оголошення конкурсу на впровадження 3G. Водночас, на початку жовтня Кабмін назвав винною в затягуванні організації конкурсу на 3G-зв’язок НКРЗІ. Регулятор же не схвалював проект постанови про проведення тендеру, оскільки не підтримував норму уряду про недопущення на конкурс із 3G підконтрольних російському бізнесу компаній.

Пізніше норма Кабміну про неучасть в конкурсі на 3G-ліцензії компаній з російським капіталом з постанови була вилучена. Разом з тим у новій редакції постанови передбачається, що операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції», можуть не тільки не допустити до конкурсу, а й позбавити вже одержаної 3G-ліцензії.

На засіданні 28 жовтня НКРЗІ затвердила умови проведення конкурсів на одержання ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Затверджений регулятором документ передбачає проведення тендеру на право одержання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість ліцензії для мобільного оператора становитиме 2,443 млрд грн. Крім того, трьом операторам, які перемогли, необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої становить 1,6 млрд грн.

У документі також відзначається, що операторам необхідно буде впродовж 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а впродовж 6 років - на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів із населенням більш як 10 тисяч чоловік.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».