Європейському бізнесу потрібні зрозумілі правила гри на українському ринку – експерт

11:44, 26 березня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Український ринок дуже привабливий для західних компаній, а інвестори хочуть і готові вкладати в українську економіку прямі інвестиції.

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Про це, коментуючи можливість створення Національного бюро фінансових розслідувань, заявив народний депутат України IV і VI скликань Ігор Плохой.

"Західні інвестори хочуть заходити до України. Але їх турбує не стільки агресивне бізнес-середовище, скільки відсутність прогнозованості і розуміння дій держави відносно своїх інвестицій та свого бізнесу. Існуючі в нинішньому вигляді контролюючі органи навряд чи здатні адаптуватися до європейських правил, тому змінити ставлення держави до бізнесу можна лише шляхом створення нових органів", – вважає Ігор Плохой.

Екс-парламентарій нагадав, що проведена судова реформа має підвищити довіру бізнесу до системи правосуддя і забезпечити вищу виконуваність рішень українських судів.

"Західний бізнес хоче розуміти, що, зайшовши до України, у випадку неправомірних дій будь-яких органів влади він зможе захистити свої права в суді. Зараз же, якщо інвестори отримують позитивні судові рішення, дуже часто такі рішення просто не виконуються", – заявив Ігор Плохой.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко висловив надію, що закон про Національне бюро фінансових розслідувань буде ухвалений цього року.

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Теги: #інвестиції в Україну