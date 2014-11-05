НБУ на сьогоднішньому аукціоні продавав банкам долари по 13,52 грн

Національний банк України на першому валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 5 листопада, продав банкам 5 млн. дол. США за середньозваженим курсом 13,5219 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятор задовольнив 41 заявку від 19 банків, і в рамках правил проведення аукціону курс відсікання становив 13,41 грн/дол. Всього на аукціон було подано 178 заявок 64 банків на загальну суму 26,12 млн. дол., курс яких перебував у межах 12,90 - 13,81 грн/дол.

Регулятор нагадав, що в аукціонах беруть участь 88 банків, які мають ліміти Нацбанку, для чого вони з 9-ї до 10-ї години ранку подають заявки на купівлю валюти. За результатами обробки заявок із 10-ї до 11-ї ранку Нацбанк відсікає кілька пропозицій за найбільшою ціною. На підставі заявок, задоволених на аукціоні, регулятор розраховує середньозважений обмінний курс гривні.

Читайте такожГривня на міжбанку обвалилася до 14 за доларЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк має намір з 5 листопада щодня проводити валютні інтервенції у вигляді аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 5 листопада, на час закриття торгів знизилися до 13,60/14,01 грн/дол. проти 12,96/13,46 грн/дол. на відкритті торгів.