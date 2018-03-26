Рева назвав головну вимогу до накопичувальної пенсійної системи

Голова Мінсоцполітики вважає, що накопичувальний фонд, який виконуватиме інвестиційні функції та забезпечуватиме збереження накопичень, має бути недержавним.

Впровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення є дуже важливим для пенсійної системи України, проте головна вимога до накопичувального рівня пенсійної системи – це гарантія збереження накопичень і захист від знецінення.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову міністерства Андрія Реву.

"По-перше, для збереження накопичень інвестиційний дохід має перевищувати рівень інфляції. Якщо рівень інфляції за підсумками минулого року становив 13,4%, то можете уявити, якою має бути дохідність цінних паперів, які мають вкладатися пенсійні заощадження", - процитувала прес-служба міністра.

Разом з тим, Рева зазначив, що отримати свої накопичення людина зможе лише за 20 років, тобто це жодним чином не вплине на рівень існуючого пенсійного забезпечення.

Він також додав, що одним з дискусійних питань в контексті впровадження накопичувального рівня є форма власності накопичувального фонду - державна або недержавна.

"Моя позиція - накопичувальний фонд повинен бути недержавним. Не потрібно на державу навішувати інвестиційні функції. Це має бути система недержавних фондів, а людини повинна мати вибір. Безпеку цих фондів мають забезпечувати регулятори ринку: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Нацбанк, можливо, повинен бути створений спеціальний регулятор. Але, в будь-якому разі, контроль за цими фондами має бути жорстким, інакше система не спрацює", - підсумував Рева.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про загальне пенсійне забезпечення, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд розробило дорожню карту, яка дозволить після прийняття реформи солідарної системи пенсійного забезпечення перейти до формування накопичувальної системи.

Діюча на сьогоднішній день солідарна система пенсійного забезпечення передбачає, що з зарплати кожного офіційно працюючої людини йдуть відрахування у Пенсійний фонд, а людині нараховується пенсійний стаж. У свою чергу Пенсійний фонд за ці кошти виплачує пенсії пенсіонерам.

У разі запровадження накопичувальної системи кожен українець буде відраховувати частину своєї зарплати на накопичувальний рахунок і надалі отримувати пенсію і з солідарного, і з накопичувального рівнів.

За словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, ведення накопичувальної системи пенсійного забезпечення, яке планується з 1 січня 2019 року, не призведе до збільшення розміру податків ані для працівників, ані для їх роботодавців.