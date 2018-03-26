Держборг України в лютому зріс до $76,8 мільярда

При цьому загальна сума державного боргу в гривневому еквіваленті знизилася до 2,069 трильйона гривень.

Державний і гарантований державою борг України за лютий 2018 року виріс в доларовому еквіваленті на 0,54 мільярда доларів, або на 0,71%, - до 76,76 мільярда доларів США станом на 31 січня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період знизилася на 66,33 мільярда гривень, або на 3,1%, - до 2,069 трильйона гривень.

Державний та гарантований державою борг за січень-лютий зріс на 0,46 мільярда доларів, або на 0,6%, в доларовому еквіваленті, при цьому в гривневому еквіваленті знизився на 73,06 мільярда гривень, або 3,4%.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за підсумками 2017 року знизився по відношенню до ВВП до 71,8% до 80,9% роком раніше.