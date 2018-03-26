Рева розповів, як буде збільшено пенсії особам з великим стажем

Посилити значення стажу можна шляхом збільшення мінімальної зарплати або ж в існуючій формулою застосувати при визначенні пенсій до 2000 року будь-які 5 років найбільшого заробітку, а потім скласти ці коефіцієнти.

Пенсії для осіб зі значним стажем і низькими зарплатами будуть збільшені без зміни формули для розрахунку пенсій.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу міністерства Андрія Реву.

"Проблема полягає в тому, що суми внесків у пенсійну систему різні. З 2000 року все прозоро і зрозуміло - державного регулювання практично не було. А ось трудовий стаж людей, які вийшли на пенсію до 2000 року, припав переважно на радянські часи. І тут виникають питання, тому що тоді держава регулювала зарплати - фактично встановлювала їх", - зазначив міністр.

До того ж, за його словами, були сфери, які хронічно недофінансовані. "Наприклад, селяни в колгоспі - що вони могли на трудодні заробити? Навіть коли їм почали платити після 1965 року, це були копійки. А санітарки, молодший медичний персонал – їх зарплати 60-80 рублів. 40 років чоловік працював і має пенсію 1300-1400 гривень", – додав він.

За словами міністра, сьогодні йде робота по визначенню механізмів вирішення цієї проблеми, обговорюються різні варіанти, але, при будь-яких умовах, єдина формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною.

"Перший варіант, який розглядається, це збільшення мінімальної зарплати. Підвищуємо мінімальну зарплату - збільшуються мінімальна пенсія і надходження до Пенсійного фонду... На людей з маленькою пенсією і великим стажем це позитивно вплине", - зазначив Рева.

За його словами, є інший варіант, запропонований народним депутатом від Радикальної партії Юрієм Богданом Шухевичем. Його ідея - взяти існуючу формулу і застосувати при визначенні пенсій до 2000 року будь-які 5 років найбільшого заробітку, а потім скласти ці коефіцієнти. Таким чином, загальний коефіцієнт буде більше, ніж у людини, який вийшов на пенсію після 2000 року.

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Рева повідомив, що всі зміни будуть відбуватися в рамках бюджету Пенсійного фонду.

"Потрібно, щоб наші бажання збігалися з нашими можливостями. Наголошую - ми не надрукували жодної гривні, щоб профінансувати пенсійні виплати. Ми не брали кредити не брали в борг у МВФ. Всі підвищення пенсій Україна здійснила в рамках додаткових надходжень від сплати ЄСВ в Пенсійний фонд", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України розраховується за новою формулою і залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

На початку березня Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри впровадити законодавчі зміни для того, щоб при нарахуванні пенсії роль стажу була вагомішою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.