Рубль упав до нових історичних мінімумів - 45 за долар

Рубль різко подешевшав на торгах середи після рішення Центробанку скасувати нелімітовані інтервенції, обмежившись $350 мільйонами на день, але з можливістю додаткових продажів.

Як повідомляє Reuters, рубль сьогодні відзначився до долара на новому абсолютному мінімумі 45,02, і на 56,37 - до євро.

Бівалютний кошик злітав до позначки 50,10 рубля.

ЦБР обмежив валютні інтервенції, впритул наблизившись до вільного плавання курсу рубля, однак не став одразу скасовувати валютний коридор, щоб уникнути шоку на ринку, де основним інструментом до кінця року мають стати операції валютного репо, сказала перший заступник голови ЦБР Ксенія Юдаєва.

Сьогодні ж регулятор повідомив про запуск валютного репо терміном на 1 рік і однакової вартості таких операцій для всіх термінів - 150 базисних пунктів до ставки LIBOR.

На валютному ринку з сьогоднішнього дня в разі знаходження вартості бівалютного кошика протягом усієї торговельної сесії на межах операційного часу або за його межами обсяг інтервенцій Банку Росії обмежений $350 мільйонами на день.

Читайте такожРосійська нафта подешевшала майже на 20%При цьому регулятор залишив за собою право проведення додаткових інтервенцій у випадку загроз для фінансової стабільності, що, за оцінками учасників ринку, збільшує ризики відкриття великих короткотермінових спекулятивних позицій.

Таким чином, Центробанк намагається скоротити витрату резервів, а також знизити спекулятивний настрій проти рубля, якому сприяв прозорий попередній механізм інтервенцій в умовах дефіциту валютної ліквідності.

Минулого місяця в умовах фізичного попиту на валюту регулятор продав на ринку більше $29 мільярдів, що є максимальним значенням з весни 2008 року. Із початку року було продано $75,5 мільярдів, і президент Росії Володимир Путін восени пообіцяв поберегти резерви.