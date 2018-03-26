За п'ять років українці подвоїли свої витрати у Польщі

Під час одного візиту в IV кварталі 2017 року українці залишали у Польщі 777 злотих (майже $230).

Минулого року українські споживачі збільшили роздрібну торгівлю в Польщі до 7,7 млрд злотих, що на 8% більше, ніж у 2016 році.

Читайте такожОбсяг грошових переказів до України зростає, найбільше - з Польщі

У IV кварталі 2017 року українці витратили 2,1 млрд злотих – це підтверджують останні дані Головного статистичного управління. Більше від українців витрачали в Польщі лише німці, передає Польське радіо.

Проте, якщо оцінювати середні витрати понесені представниками окремих країн під час одного візиту до Польщі, - рекордні суми витратили українці. Під час одного візиту у IV кварталі 2017 року українці залишали 777 злотих (майже $230), а німці лише 424 злотих ($123).

Крім цього, останній «Барометр трудової міграції» показує, що українці вже працюють у 39% великих компаній країни. Однак, поки що, вони не хочуть залишатися тут назавжди. Лише 11% заявляє про бажання оселитися в Польщі, що не є сприятливим з точки зору розвитку польської економіки – вказують експерти. Українці, які залишилися б у Польщі протягом тривалого часу, ще більше сприяли б зростанню ВВП Польщі – говорить голова Personnel Service Кшиштоф Інгльот.

За рапортом, українці, які перебувають у Польщі, витрачають у середньому від 200 до 500 злотих на місяць. Це не так багато, але варто пам'ятати, що роздрібна торгівля включає не тільки витрати українців, які тут працюють, а також витрати їхніх родин чи друзів, які у Польщі відвідують своїх рідних.