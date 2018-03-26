Fitch прогнозує зростання економіки України цього року на 3,2%

Агентство прогнозує, що економічна активність буде поступово відновлюватися за рахунок внутрішнього попиту.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберіг прогноз зростання економіки України в 2018 році на рівні 3,2% і прогнозує прискорення зростання економіки України в 2019 році на 3,7%.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Fitch зазначає, що у 2017 році економіка України продовжувала демонструвати невелике відновлення, і оцінює зростання ВВП за підсумками року на 2%.

Агентство прогнозує, що економічна активність буде поступово відновлюватися за рахунок внутрішнього попиту.

"Невирішений конфлікт на сході України, ймовірно, сильно вплине на перспективи відновлення, тоді як відсутність доступу до ресурсів Донецька і Луганська буде як і раніше негативно впливати на показники ефективності", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що український уряд знаходиться під тиском складної програми реформ, проведення яких є умовою надання Міжнародним валютним фондом зовнішнього фінансування.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними даними.

Кабмін прогнозує зростання економіки в 2018 році на рівні 3%, МВФ - на рівні 3-3,5%.