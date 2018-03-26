Офіційний курс: Нацбанк опустив гривню до долара та євро

Офіційний курс НБУ на 27 березня: 100 USD – 2630,4390 гривні; 100 EUR – 3264,6378 гривні; 10 RUR - 4,6145 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2630,4390 (26 березня – 2626,5478)

100 EUR – 3264,6378 (26 березня – 3242,7359)

10 RUR – 4,6145 (26 березня – 4,5993)

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Як повідомляв УНІАН, 26 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,29/26,32 грн/дол.

Поточні котирування гривні до долара на 2 копійки нижче порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,70/32,73 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3044 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 484 угоди на суму 253,92 мільйона доларів.