«Ощадбанк» виявив розроблену шахраями копію свого сайту

«Ощадбанк» попередив, що не має жодного стосунку до сайту oschadbk.com або розміщеної на ньому шахрайської копії онлайн-банкінгу.

Державний «Ощадбанк» попередив про виявлення шахрайського фішингового сайту, який майже повністю дублює офіційний сайт банку.

Про це повідомила прес-служба фінустанови.

Згідно з повідомленням, адреса офіційного сайту «Ощадбанку» https://www.oschadbank.ua, адреса шахрайського сайту - oschadbk.com.

«Попереджаємо, що «Ощадбанк» не має жодного стосунку до сайту oschadbk.com або розміщеної на ньому шахрайської копії онлайн-банкінгу», - йдеться в повідомленні.

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«Ощадбанк» вже звернувся до Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України для блокування зазначеного сайту і поінформував Національний банк.

«Як завжди виявляється в подібних випадках, хостинг шахрайського сайту розташований за кордоном, тому для його закриття можливо знадобиться певний час», - йдеться в повідомленні.

Банк нагадав, щоб убезпечитися від шахраїв, потрібно користуватися сайтами, адреса яких починається з https://, реєстрація сайту має бути на національному домені .ua.

Довідка УНІАН. Фішинговий сайт - шахрайський веб-ресурс, який виманює реквізити платіжних карт під виглядом надання послуг, яких не існує (наприклад, поповнення мобільного рахунку, перекази з картки на картку), або веб-ресурс організації, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку), метою якого є збір реквізитів платіжних карт для подальшої крадіжки коштів із рахунків держателів платіжних карток.