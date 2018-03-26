Українські заробітчани в Польщі 2017 року перерахували суму, рівну 4% українського ВВП

У Польщі зазначили, що це величезна сума грошей і це означає, що велика кількість людей з української сторони займається діяльністю в польській економіці.

Українські робітники в 2017 році перерахували з Польщі в Україну суму, яка дорівнює 3-4% українського валового внутрішнього продукту. Про це заявив віце-міністр закордонних справ Польщіа Бартош Ціхоцкі.

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Він зауважив, що у Польщі налічується понад один мільйон громадян України, які там працюють або навчаються.

«Заради їхніх прав, трудових прав, але також для нашої пенсійної системи, для системи охорони здоров'я, є бажаним більш ширше регулювання ситуації. Але це залежить від міністерств праці та соціальної безпеки», - зазначив віце-міністр.

«Якщо українська сторона буде зацікавлена, я впевнений, що ми зможемо запланувати консультації та працювати над цим», - додав Ціхоцкі.

«Це мій скромний заклик щодо позитивних змін у цьому напрямку. Аби зрозуміти масштаб цього феномену, ви повинні зрозуміти, що у 2016 році, за підрахунками, українці, які працюють у Польщі, надіслали в Україну близько 8 млрд злотих. У 2017 році - понад 12 млрд злотих. Це дорівнює 3 або 4% ВВП України. Це величезна сума грошей - це означає, що величезна кількість людей з української сторони займається діяльністю в нашій економіці», - підкреслив польський дипломат.

На його думку, така діяльність має позитивні риси, і польська сторона підтримує те, що українські громадяни приїздять до Польщі працювати або навчатись.

«Але справа в тому, що мають бути кращі рамкові принципи для цього, і це відповідальність для обох наших держав», - додав Ціхоцкі.