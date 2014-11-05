Україна може вилучити з вільної торгівлі з РФ близько 900 найменувань товарів

Проект переліку товарів, які хочуть вилучити з вільної торгівлі опублікований на сайті відомства.

"Мінекономрозвитку України виносить оновлений (з урахуванням зауважень та пропозицій) проект переліку товарів, що можуть бути вилучені з режиму вільної торгівлі при імпорті з Російської Федерації до України, у разі набуття чинності Постанови Уряду Російської Федерації “Про введення ввізних мит щодо товарів, країною походження яких є Україна” від 19.09.2014 № 959", - сказано в повідомленні Мінекономрозвитку.

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Зокрема, пропонується обкладати митами рибу, молоко і молочні продукти, яйця, каву, чай, харчові жири, цукор та кондитерські вироби, какао, борошно і борошняні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, оцет, корми для тварин, тютюн, продукти неорганічної та органічної хімії, добрива, косметику і мийні засоби, пластмаси та вироби з них, гуму і гумові вироби, одяг, взуття, вироби зі скла та металів, ядерні реактори, електронну апаратуру, транспортні засоби та запасні частини до них, меблі.

Раніше перелік російських товарів, які можуть потрапити під санкції, виносився на обговорення громадськості.