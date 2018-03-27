США залишаються найважливішим торговельним партнером Євросоюзу

Обсяг сукупного товарообігу Вашингтона і Брюсселя в 2017 році грошовому обчисленні склав 631 млрд євро, або 16,9% від загального обігу товаропродукції в Євросоюзі.

Незважаючи на протекціоністську політику, яку веде Вашингтон, Сполучені Штати залишаються найбільшим торговим партнером Євросоюзу. За підсумками 2017 року обсяг їхнього сукупного товарообігу в грошовому обчисленні склав 631 млрд євро, або 16,9% від загального обігу товаропродукції в ЄС.

Про це свідчать дані, які в понеділок, 26 березня, призводить європейське статистичне відомство Eurostat, як повідомляє DW.

Другу позицію з 573 млрд євро (15,3%) займає Китай. На третій сходинці - Швейцарія (261 млрд євро і 7%).

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Німеччина, в свою чергу, в 2017 році була найважливішою країною - імпортером товарів для 17 з 28 держав ЄС. Вартість ввезеної продукції склала 590,93 млрд євро. Експорт в країни європейського співтовариства перевищив 749 млрд євро.

У четвер, 22 березня, Вашингтон повідомив про своє рішення на час звільнити Євросоюз від мит на сталь і алюміній. Поряд з Брюсселем списку торговельних партнерів Вашингтона, на яких поширюватиметься режим нових тарифів, виключені Австралія, Південна Корея, Аргентина і Бразилія. "Пауза у вступі нових мит буде діяти на час переговорів про остаточному числі країн-фігурантів списку, пояснили в американської адміністрації. При цьому глави держав і урядів країн - членів ЄС закликають США до довгострокового зняття з Євросоюзу відповідних мит.