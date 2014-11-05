Європейська бізнес-асоціація рекомендує новій Раді вдвічі скоротити держвитрати

Європейська бізнес-асоціація, що об'єднує та представляє інтереси більш як 900 вітчизняних і зарубіжних компаній, рекомендує внести до тексту коаліційної угоди, роботу над якою ведуть переможці парламентських виборів, зобов'язання щодо скорочення держвитрат на 50%, повідомив на прес-брифінгу заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

"Європейська бізнес-асоціація рекомендує скоротити державні витрати на 50%", - сказав він.

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За словами Шимківа, свої пропозиції до тексту коаліційної угоди, робота над якою має бути завершена не пізніше за 15 грудня, також представили міжнародні консалтингові компанії, Американська торгова палата і громадські організації.

Серед іншого, відзначив заступник глави АП, основними експертними рекомендаціями стали заходи з дерегуляції економічних відносин, децентралізація виконавчої влади і заснування ефективних антикорупційних інститутів.

Шимків також повідомив, що процес люстрації в Адміністрації президента, вже оновленій на 40%, активно продовжиться в 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, формування нової коаліції після позачергових парламентських виборів 26 жовтня стоїть на порядку денному майбутнього українського парламенту. Раніше Шимків говорив, що в Адміністрації президента чекають формування коаліції відразу після офіційного оголошення ЦВК результатів виборів як за мажоритарними округами, так і за партійними списками.