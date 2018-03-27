Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян із понад 40-річним стажем

Нардепи наголосили, що слід переглянути механізм пенсійного забезпечення громадян, які сплачували страхові внески понад 40 років.

Народні депутати від УКРОПу пропонують підвищити пенсії громадянам, які мають більше сорока років страхового стажу.

Проект закону № 8187 «Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо належного пенсійного забезпечення осіб, які мають 40 і більше років страхового стажу» підготували народні депутати Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій та Віктор Шевченко.

Документ пропонує змінити механізм нарахування пенсій для згаданої категорії громадян та збільшити коефіцієнт нарахування виплат з 1% до 1,35% за один рік страхового стажу.

Читайте такожРева розповів, як буде збільшено пенсії особам з великим стажем

«Слід переглянути механізм пенсійного забезпечення громадян, які сплачували страхові внески понад 40 років. Це справедливе рішення», – заявили в «Українському об’єднанні патріотів».

Автори законопроекту зазначили, що підвищені пенсії отримають переважно мешканці сіл і невеликих населених пунктів. Через невелику альтернативу робочих місць поза межами великих міст більшість селян усе життя працювали на одній роботі з незначним окладом. З огляду на це їхні пенсії значно поступаються виплатам, які мають мешканці столиці або великих індустріальних міст.

«Держава повинна подбати про селян, які десятиріччями сумлінно працювали на розвиток української економіки. Ми зобов’язані забезпечити гідну старість усім українським пенсіонерам», – переконані в УКРОПі.