Китайський юань зріс до нового максимуму за 2,5 роки

Це нове максимальне значення курсу женьміньбі (офіційна назва юаня) до долара США з 11 серпня 2015 року.

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) підвищив у вівторок курс женьміньбі (офіційна назва юаня) до долара США на 377 базисних пунктів до 6,2816 юаня за долар.

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Згідно зі статистикою нацбанку, це нове максимальне значення з 11 серпня 2015 року, повідомляє Росбалт.

"Тенденція на підвищення курсу національної валюти Китаю до долара спостерігалася з 20 грудня 2017 року, коли в Пекіні завершилася Центральна конференція з економічної роботи. Після цього протягом двох місяців юань практично щодня зміцнювався до американської валюти, поки не закріпився на рівні близько 6,3 юаня за долар", - йдеться в повідомленні.

За підсумками 2015 року юань був девальвований до долара на 6%. У 2016 року курс женьміньби до американської валюти впав ще на 6,7% і оновив кілька мінімальних значень за вісім з половиною років. За підсумками 2017 року юань зміцнився до долара приблизно на 6,28%.