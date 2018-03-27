В АП підрахували можливі втрати від введення податку на виведений капітал

Втрати від введення податку на виведений капітал можуть скласти 30 мільярдів гривень.

Втрати від введення податку на виведений капітал для підприємств замість податку на прибуток, за останніми оцінками, можуть становити близько 30 мільярдів гривень.

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Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків в ході зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

"Щоб внести законопроект у парламент, ми проводимо додаткові розрахунки... На даний момент оцінка втрат бюджету від введення податку на виведений капітал – УНІАН) приблизно 30 мільярдів гривень, але це песимістичний сценарій. Я думаю, що ця цифра може бути зменшена", - сказав він.

Шимків зазначив, що при цьому зараз так звані збиткові компанії законно виводять з України щорічно 60 мільярдів гривень, а прийняття зазначеного законопроекту дозволить уникнути таких схем.

Крім того, за словами заступника голови АП, введення податку дозволить обкласти податком ті об'єкти, з яких раніше не платилися податки.

"Приблизно 150 мільярдів гривень за перший рік з'явиться в українського бізнесу для інвестицій. Я вважаю, що це хороший варіант", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко запропонував бізнесу компроміси щодо введення податку на виведений капітал і заявив про намір повторно винести законопроект на розгляд Національної ради реформ. За його словами, заміна податку на прибуток новим податком на виведений капітал дозволить посилити економічне зростання і ліквідувати корупційні схеми в адмініструванні податків.

У жовтні минулого року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал і направив його на розгляд Національної ради реформ.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, законопроект передбачає, що базою оподаткування для підприємств буде не прибуток, з якої справляється податок, а дивіденди та прирівняні до дивідендів доходи, такі як роялті і відсотки. Пропонується дивіденди оподатковувати за пільговою ставкою 15%, а прирівняні до дивідендів платежі - за ставкою 20% річних.

Більшість українських бізнес-асоціацій висловило підтримку законопроекту.

МВФ виступив проти законопроекту в разі його прийняття без компенсації втрат бюджету.

Міністерство фінансів України виступає за введення податку на виведений капітал з 2019 року в якості заміни податку на прибуток за умови прийняття трирічної бюджетної резолюції, яка дозволить компенсувати втрати бюджету на 25 мільярдів гривень.