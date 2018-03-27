Експорт з України до Індії за рік може зрости на 20%

Левову частку української продукції на індійському ринку займає соняшникова олія, в 2017 році її постачання до Індії становило 2 мільярда доларів.

Експорт товарів з України в Індію в 2018 році в порівнянні з 2017 роком може зрости на 20% і досягти 2,6 мільярда доларів. Такий прогноз під час прес-конференції про українсько-індійських бізнес-відносинах озвучив посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті.

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"Говорячи про прогнозі та враховуючи тенденції, що склалися, в 2018 році зростання експорту з України в Індію складе приблизно 20%", - сказав він, додавши, що в 2017 році обсяг експорту з України до Індії становив близько 2,2 мільярда доларів, що на 16% більше, ніж в 2016 році.

Згідно з інформацією посла, Індія стала лідером з імпорту української соняшникової олії.

"У 2017 році Україна експортувала до Індії соняшникової олії на 2 мільярди доларів", - повідомив посол.

Він додав, що минулого року вперше з України до Індії були експортовані бобові культури, а також тромбоцити та інші продукти крові.

"У 2017 році рівень торгівлі між Індією та Україною зріс на 18,8% і становить приблизно 2,8 мільярда доларів... Це дає мені впевненість поставити для себе мету, щоб зростання торгівлі між Індією та Україною в 2018 році становив плюс 20% і плюс 25% до 2019 року", - зазначив Бхарті.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в січні 2018 році Україна експортувала до Індії продукції на 187,9 мільйона доларів, а імпортувала на 39,7 мільйона доларів. Основними статтями експорту стали соняшникова олія, продукція машино - та авіабудування, меблі, вироби з чорних металів та інше. З Індії до України здебільшого імпортувалися кава і чай, фармацевтична продукція, пластмаси, гума та інше.