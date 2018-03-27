Пасха 2018: у яку суму обійдеться українцям цьогорічний великодній кошик (відео)
14:54, 27 березня 2018Фінанси
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Цього року православні віруючі відзначатимуть Великдень - 8 квітня.
У яку суму обійдеться українцям цьогорічний великодній кошик
З давніх-давен це торжество вважається найголовнішим для всіх християн світу - його встановили на честь воскресіння Ісуса Христа.
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За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, традиційні паски, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль на Великдень у 2018 році обійдуться українцям на 130 грн дорожче, ніж торік.
УНІАН зібрав для вас рецепти пасок, які без особливих зусиль можна приготувати в домашніх умовах.
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