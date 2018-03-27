НБУ відмовив білоруському держбанку в придбанні української "дочки" Сбербанку

Таке рішення Нацбанк пояснив невідповідністю заявника вимогам законодавства України.

Національний банк України відмовив білоруському державному "Паритетбанку" в придбанні їм істотної участі в українській дочірній структурі російського державного "Сбербанку".

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Згідно з повідомленням на сайті НБУ, таке рішення прийнято у зв'язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України.

"Національний банк повідомив про прийняте рішення заявнику, а також обговорив з новим керівництвом українського ПАТ "Сбербанк" питання подальшої стратегії банку в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Білоруський державний "Паритетбанк" направив пакет документів до Національного банку України для узгодження купівлі 100% акцій української дочірньої структури російського державного "Сбербанку".

Довідка УНІАН. "Паритетбанк" заснований у 1991 році та посідає 15-е місце в Республіці Білорусь за розміром активів. Основним акціонером фінустанови є Республіка Білорусь (99,83%), решта 0,17% акцій належать більш ніж 2500 приватним особам.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку України з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.