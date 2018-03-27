Україна вживає 12 обмежувальних заходів проти імпорту з Росії - Кубів

15:54, 27 березня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на брифінгу в Києві.

"Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день, що стосується імпорту товарів походженням з Російської Федерації, діє 12 захисних торгових заходів", - сказав він.

За словами Кубіва, 10 обмежувальних заходів є антидемпінговими, одна - компенсаційної і ще одна - спеціальної.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року Україна ввела антидемпінгове мито на арматуру і прокат з Росії, в травні 2017 року - на російські шоколадні вироби, в квітні 2017 року - на шліфувальні круги. Також в Мінекономрозвитку повідомляли про антидемпінгові розслідування щодо імпорту соди, деревоволокнистих плит, шиферу та виробів з поліуретану. 26 березня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення антидемпінгового мита щодо російської аміачної селітри. В середині лютого 2017 року Україна в рамках членства у СОТ подала позов проти Росії за введені Москвою з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.

Взимку 2016 року був значно обмежений експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні минулого року Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану. У жовтні 2017 року Україна подала до Світової організації торгівлі новий позов до Російської Федерації, що стосується обмеження імпорту продовольчої та промислової продукції.

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Теги: #антидемпінгові мита#обмеження на імпорт із Росії