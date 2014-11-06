Банк Росії в жовтні витратив на підтримку рубля понад $27 млрд

Центральний банк РФ продав у жовтні в рамках валютних інтервенцій 27,2 млрд доларів і 1,6 млрд євро, йдеться в повідомленні мегарегулятора, передає Прайм.

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До цього ЦБ РФ виходив на внутрішній валютний ринок з продажем валюти в травні 2014 року. При цьому обсяг валютних інтервенцій у жовтні перевершив попередній рекорд цього року: у березні регулятор також виходив на ринок з масштабними інтервенціями на фоні різко збільшеної волатильності на ринках, продавши 22 млрд доларів і 2,3 млрд євро. Вдвічі більші продажі валюти були під час кризи в 2008 році.

Вчора ЦБ РФ повідомив про фактичний перехід до вільного плавання рубля, обмеживши обсяг внутрішньоденних інвестицій 350 млн доларів. На цьому фоні російська національна валюта продовжила падіння. Станом на 18:15 мск середи курс долара на біржових торгах склав 44,88 рубля.