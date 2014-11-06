Курс долара в Японії вийшов на найвищий рівень за останні 7 років

До найвищого рівня за останні сім років піднявся курс долара в Токіо. В один з моментів торгів після 11:00 за місцевим часом за нього давали більше 115 ієн - на 0,6 ієни більше, ніж у другій половині дня в середу. Це найвищий курс долара з листопада 2007 року, повідомляє ТАСС.

Американська валюта підскочила в ціні після переконливої перемоги Республіканської партії на проміжних виборах у США. Долари купують в надії на те, що в Сполучених Штатах тепер буде проводитися активніша політика заохочення бізнесу, зазначається в аналітичному звіті інформаційного агентства Кіодо.

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Курс американської валюти штовхають вгору оголошені минулого тижня нові заходи центрального Банку Японії з розширення грошової бази в країні з метою стимулювання економіки. Збільшення кількості ієн на ринку об'єктивно здешевлює японську валюту.

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