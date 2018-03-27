Що буде з курсом завтра: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 28 березня: 100 USD – 2630,6270 гривні; 100 EUR – 3255,6640 гривні; 10 RUR - 4,6010 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2630,6270 (27 березня – 2630,4390)

100 EUR – 3255,6640 (27 березня – 3264,6378)

10 RUR – 4,6010 (27 березня – 4,6145)

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Як повідомляє, 27 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,32/26,35 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 2 копійки нижче порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,70/32,73 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3063 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 618 угод на суму 376,64 мільйона доларів.