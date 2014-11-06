Російський рубль продовжує рекордне падіння
09:28, 06 листопада 2014Фінанси
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Вартість бівалютного кошика зросла на 41 копійку - до 50,37 рубля
Курс євро до рубля збільшився на 57 копійок / ru.wikipedia.org
Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск четверга зріс на 28 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 45,23 рубля.
Курс євро до рубля збільшився на 57 копійок - до 56,64 рубля, повідомляє Прайм.
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При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 41 копійку - до 50,37 рубля.
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