Міжбанк відкрився гривнею по 13,99 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 6 листопада, відкрились на рівні - 13,60/13,99 грн/дол. проти 13,60/14,01 грн/дол. на закриття вчорашніх торгів.

Про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку, зазначивши, що ринок не активний, а встановлений рівень котирувань є інформативним.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 17,00/17,49 грн/євро, по відношенню до російського рублю - на рівні 0,3006/0,3094 грн/рубль.

За даними Національного банку України, станом на 10:00, угод на міжбанку укладено поки що не було.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на першому валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 5 листопада, продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 13,5219 грн/дол.