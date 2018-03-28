Банк Порошенка подав до суду на НБУ

Причиною стало рішення Нацбанку оштрафувати Міжнародний інвестиційний банк, основним акціонером якого є президент Петро Порошенко.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міжнародного інвестиційного банку до Нацбанку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу на ПАТ "МІБ".

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Про це свідчить відповідна постанова суду, яку оприлюднено 26 березня, передає Finbalance.

При цьому, на якій саме підставі Національний банк оштрафував МІБ, в судових матеріалах не уточнюється.

Свої позовні вимоги МІБ обґрунтовує тим, що оспорювані рішення прийняті НБУ "з порушенням принципів верховенства права, законності, обґрунтованості та розсудливості".

При цьому суд зобов'язав НБУ надати письмові пояснення за позовом і докази в їх підтвердження, зокрема, копії документів, на підставі яких прийнято оспорювані рішення.

Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ виступає президент Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенка - перший заступник голови фракції партії "БПП" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський і глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва - по 9,9008%).