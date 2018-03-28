Україна та Ізраїль вийшли на фінальний етап переговорів щодо ЗВТ - Гройсман

Прем'єр зазначив, що дуже важливо, щоб український продукт завойовував ринки інших країн.

Україна та Ізраїль після 4 раундів переговорів у 2017 році, вийшли на фінальний етап підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.

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Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Прем'єр зазначив, що дуже важливо, щоб український продукт завойовував ринки інших країн, і для цього дуже важливі угоди про зони вільної торгівлі з іншими країнами.

"У 2017 році ми інтенсивно проводили роботу щодо завершення переговорів про зону вільної торгівлі з Державою Ізраїль, з яким ми вже сьогодні торгуємо майже на 800 мільйонів доларів без угоди. Сьогодні такі переговори завершилися, сьогодні буде спільну заяву урядів і міністерств Ізраїлю і України про те, що ми вийшли на фіналізацію підписання угоди про зону вільної торгівлі", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що найближчим часом будуть створені можливості для підписання такої угоди.

"Сподіваюся, що навіть прем'єр-міністр Ізраїлю може відвідати Україну, щоб ми могли це питання узгодити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем може відбутися в березні-квітні 2018 року.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Ізраїлю є зернові культури - 44,1%, чорні метали - 26,4%, продукція харчової промисловості - 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю до України - продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).