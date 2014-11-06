Гривня може впасти до 18 грн за долар - аналітик

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик одного з найбільших в світі інвестиційних холдингів Nomura Дмитро Петров з Лондонського офісу компанії.

"Якщо ми залишимося в ситуації замороженого конфлікту курс може легко підскочити до рівня 16-18 гривень. Якщо настане реінтеграція, ми швидше за все побачимо в наступному році повернення до котирувань в районі 12-13 гривень", - зазначив він.

Читайте такожНБУ на сьогоднішньому аукціоні продавав банкам долари за 13,52 грнПосилення гривні до такого рівня, на його думку, можливо за умови отримання Україною значних коштів міжнародних фінансових інститутів, зокрема, на відбудову Донбасу.

Він зауважив, що поки мало що вказує на те, що цей сценарій реальний.

Петров назвав оптимістичним розвитком ситуації отримання Україною чергового траншу МВФ ще в поточному році, що повинно дозволити утримати курс на рівні 13 гривень, який визначений українським Нацбанком, як бажаний орієнтир.

"Зараз ми знаходимося в песимістичному сценарії (очікуємо нової військової операції) і кошти МВФ, ймовірно, будуть надані лише у 1 кварталі 2015 року. Є великий ризик, що ми вийдемо на рівень 14.-14.50 перед тим, як гривня зміцниться", - зазначив він.

Експерт також назвав серед факторів, які можуть сприяти подальшому зниженню вартості української валюти завершення парламентських виборів в Україні, які зняли тиск на те, щоб утримувати курс, а також необхідність оплати зовнішньої заборгованості і постачання газу.

Він додав, що перші результати впроваджених Нацбанком України змін на валютному ринку буде чітко видно на початку наступного тижня.

"Валютний ринок залишається сильно регульованим. Зняття ряду обмежень у понеділок підвищило попит на валюту в той час, як пропозиція залишилася більш-менш на тому ж рівні", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні котирування гривні на міжбанківському валютному ринку відкрилися на рівні - 13,60/13,99 грн/дол. проти 13,60/14,01 грн/дол. на закриття вчорашніх торгів.

Долар, який на міжбанку на початку року коштував близько 8,5 гривень, досяг своєї максимальної ціни в поточному році в кінці вересня на рівні майже 15 гривень.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази : в 1998 році - майже в три рази до близько 5 з 1,8 грн за долар; в кінці 2008 року - менше, ніж удвічі до 8 грн/дол.