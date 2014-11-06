Казахстан переглянув бюджет через падіння цін на нафту

Парламент Казахстану прийняв поправки до бюджету 2014 року, які передбачають зниження доходів, збільшення дефіциту до 2,6 з 2,3% ВВП, а також уповільнення темпів зростання економіки на тлі погіршення світової кон'юнктури на нафту і метали, які експортує країна, повідомляє Рейтер.

За словами міністра економіки Ерболата Досаєва, реальне зростання ВВП прогнозується на рівні 4,3%, тоді як раніше уряд очікував збереження зростання найбільшої економіки регіону на торішньому рівні 6%.

"З урахуванням зменшення прогнозу ВВП та імпорту доходи республіканського бюджету без урахування трансфертів у 2014 році оцінюються в обсязі 3,940 трильйона тенге, що на 420,7 мільярда тенге нижче затвердженого плану", - сказав Досаєв, представляючи поправки депутатів верхньої палати парламенту - Сенату.

В цілому надходження бюджету визначено в 6,107 трильйона тенге. Вони відображають трансферт з Національного фонду в 325 мільярдів тенге на капіталізацію фонду проблемних кредитів, який допоможе банківській системі зменшити обсяг токсичних активів з нинішнього рівня близько 30%.

Видатки бюджету прогнозуються в 7,190 трильйона тенге із збільшенням на 65,5 мільярда тенге.

"З метою часткової компенсації очікуваних втрат у доходах дефіцит бюджету пропонується збільшити в 2014 році на 164,2 мільярда тенге до 1,083 трильйони, або з 2,3% до 2,6% ВВП", - сказав міністр.

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Найбільше знизилися надходження ПДВ на імпортовані товари та податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції.

"З податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції прогнозується зменшення на 173,8 мільярда тенге. Основне скорочення складається з вивезенням мит на сиру нафту у зв'язку із зростанням постачання нафти на внутрішній ринок і зниженням обсягу експорту нафти", - йдеться в матеріалах Сенату.

Досаєв сказав, що прогноз обсягу промвиробництва знижений до 0,8% з 2,7%, прогноз видобутку нафти - до 81,8 мільйона тонн з 83,0 мільйонів. Параметри інфляції збережені в прогнозованому коридорі 6-8% на кінець року.

"На тлі скорочення попиту на продукцію казахстанського експорту і зниження цін на нафту і метали на світовому ринку експорт товарів, за прогнозами, складе $81,0 мільярда, на $5,3 мільярда нижче порівняно зі схваленим прогнозом", - сказав Досаєв.

Імпорт товарів становитиме $48,6 млрд, що на $3,6 мільярда нижче попереднього прогнозу, додав він.

Бюджет зверстаний виходячи зі світової ціни на нафту марки Brent в $95 за барель, без зміни - попередній бюджет був розрахований за цією ж ціною.