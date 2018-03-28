Криптовалюти дешевшають: біткойн торгується нижче $8 тисяч

З ранку чотири з п'яти основних криптовалют подешевшали.

У середу, 28 березня, чотири з п'яти основних криптовалют подешевшали.

Про це свідчать дані Сoinmarketcap.

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За добу Bitcoin подешевшав на 0,12 % до 7 947 доларів, Ethereum - на 2,02% до 456 доларів, Bitcoin Саѕһ - на 1,83% до 885 доларів, Litecoin - на 4,34 % до 136 доларів.

При цьому Ripple подорожчав на 0,97% до 0,58 долара.

Капіталізація Bitcoin становить 134,2 мільярда доларів, Ethereum - 44,7 мільярда доларів, Ripple - 22,8 мільярда доларів, Bitcoin Саѕһ - 15,1 мільярда доларів, Litecoin - 7,5 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Twitter заборонили рекламу криптовалют. Заборона на рекламу криптовалют набув чинності з 27 березня. Його мета - уникнути оприлюднення потенційного шахрайства або великих втрат інвесторів.