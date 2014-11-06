Долар на міжбанку подорожчав до 14,25 грн

Ближче до обіду долар на міжбанку прокинувся - стрімко пішов угору, віддаляючись від ранкових котирувань в 13,6000 /13,9900, повідомляє Finance.UA.

Станом на 12:25, курси валют були такими: долар США - 13,8300/14,2500; євро - 17,3027/17,8281; російський рубль - 0,3041/0,3135.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України вчора опустив офіційний курс гривні до долара відразу на 54 копійки - до 13,49 грн/дол.

Нацбанк також вирішив з 5 листопада щодня проводити валютні аукціониневеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати гривню на поточному рівні.

Після такого рішення НБУ гривня на міжбанку різко пішла вниз.