Відтік капіталу з Росії перевищив $110 млрд

Чистий відтік капіталу з Росії з початку року перевищив 110 млрд доларів, що перевищує прогнози Банку Росії і Мінекономрозвитку, йдеться у щотижневому бюлетені інституту "Центру розвитку" НДУ Вища школа економіки "Коментарі про державу і бізнес", повідомляє Прайм.

За оцінками ВШЕ, "чистий відтік капіталу приватного сектора в жовтні перевищив 25 млрд доларів (розраховується як сума інтервенцій Банку Росії і сальдо рахунку поточних операцій при нульовому сальдо фінансового рахунку грошової влади). "Всього ж з початку року чистий відтік капіталу склав вже 110 млрд доларів, що перевищує всі офіційні прогнози", - йдеться в бюлетені.

Мінекономрозвитку передбачало в 2014 році чистий відтік капіталу на рівні 100 млрд доларів, Банк Росії на рівні 90 млрд доларів.

У жовтні ЦБ відновив валютні інтервенції в обсязі майже 27 млрд доларів. Настільки інтенсивна участь регулятора на валютному ринку (майже кожен день, в окремі дні інтервенції досягали 2,7 млрд доларів) була спричинена двома факторами: дефіцитом валюти за рахунком поточних операцій і відновленням інтенсивного відтоку капіталу, вважають експерти ВШЕ.

"За стабілізації нафтових цін ми очікуємо, що сальдо рахунку поточних операцій у листопаді може бути слабо позитивним (в межах 2 млрд доларів), але вже в грудні - через сезонне зростання імпорту і негативне сальдо за неторговельними операціями рахунку поточних операцій - за умов збереження нинішнього рівня нафтових цін знову стане дефіцитним і досягне 5 млрд доларів", - наголошується в доповіді.

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"Західні санкції, обмежений доступ до світового ринку капіталу, пік платежів за зовнішнім боргом, стагнація економіки, інфляційно-девальваційна спіраль та інші негативні очікування будуть "підігрівати" відтік капіталу з країни. Щоб впоратися з платежами за зовнішнім боргом, банки продовжать скорочувати свої валютні активи. У цій ситуації ми залишаємо без зміни наш прогноз чистого відтоку капіталу за підсумками поточного року - 120 млрд доларів - і підвищуємо прогноз вартості бівалютного кошика на кінець року до 48,6 рубля за збереження нових правил валютних інтервенцій, введених 5 листопада", - сказано в документі.