Курс євро в Росії перевищив 57 рублів, встановивши новий рекорд

Курс євро під час торгів на Московській біржі вперше в історії піднявся вище психологічно важливої позначки в 57 рублів.

На максимумі вартість євро піднялася до 57,0595 руб., що майже на рубль вище рівня закриття вчорашніх торгів, повідомляє РБК.

Одночасно з цим курс долара на біржових торгах досяг нового історичного максимуму, піднявшись до позначки в 45,57 руб.

Напередодні ЦБ повідомив, що не має наміру витрачати на валютні інтервенції для підтримки рубля більше $350 млн на добу, при цьому після витрати цих $350 млн межі коридору будуть автоматично підніматися на 5 коп.

Сьогодні Банк Росії оголосив про підвищення меж валютного коридору на 5 копійок - до відміток 39,6-48,6 руб.

Читайте такожБанк Росії в жовтні витратив на підтримку рубля понад $27 млрд

Аналітики вважають, що послаблює позиції рубля зниження цін на нафту.

Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE Futures вартість бареля нафтимарки Brent коливається між позначками $82 до $83.