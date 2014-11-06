Курс євро в Росії перевищив 57 рублів, встановивши новий рекорд
На максимумі вартість євро піднялася до 57,0595 руб., що майже на рубль вище рівня закриття вчорашніх торгів
Курс євро під час торгів на Московській біржі вперше в історії піднявся вище психологічно важливої позначки в 57 рублів.
На максимумі вартість євро піднялася до 57,0595 руб., що майже на рубль вище рівня закриття вчорашніх торгів, повідомляє РБК.
Одночасно з цим курс долара на біржових торгах досяг нового історичного максимуму, піднявшись до позначки в 45,57 руб.
Напередодні ЦБ повідомив, що не має наміру витрачати на валютні інтервенції для підтримки рубля більше $350 млн на добу, при цьому після витрати цих $350 млн межі коридору будуть автоматично підніматися на 5 коп.
Сьогодні Банк Росії оголосив про підвищення меж валютного коридору на 5 копійок - до відміток 39,6-48,6 руб.
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Аналітики вважають, що послаблює позиції рубля зниження цін на нафту.
Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE Futures вартість бареля нафтимарки Brent коливається між позначками $82 до $83.