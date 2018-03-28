Середня зарплата в Україні за рік зросла до 7828 гривень
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року збільшилась на 26,1% і становить 7828 гривень.
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Про це повідомила Державна служба статистики.
Зазначається, що порівняно з січнем 2018 року середня зарплата зросла на 1,5%.
Реальна заробітна плата у лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року збільшилася на 10,5%, а порівняно з січнем 2018 року – на 0,6%.
Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.
За даними Держстату, в Україні частка штатних працівників, які отримують заробітну плату від 6 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, у грудні 2017 року становила 49,6%, що на 2,7 відсоткових пункти більше, ніж у березні 2017 року.
Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.