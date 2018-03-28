Долар та євро дорожчають 29 березня: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Офіційний курс НБУ на 29 березня: 100 USD – 2640,5249 гривні; 100 EUR – 3273,7228 гривні; 10 RUR - 4,5874 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2640,5249 (28 березня – 2630,6270)

100 EUR – 3273,7228 (28 березня – 3255,6640)

10 RUR – 4,5874 (28 березня – 4,6010)

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Як повідомляв УНІАН, 28 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,45/26,49 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 11 копійок нижча порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,75/32,79 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4052 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 610 угод на суму 388,04 мільйона доларів.