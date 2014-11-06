Нацбанк за два дні знизив офіційний курс до долара на гривню

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,955672 грн/дол., що на 46 копійок нижче за офіційний курс попереднього робочого дня і є новим історичним мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася по відношенню до долара США на 74,66%, або майже на 6 грн.

Нагадаємо, попередній історичний мінімум офіційного курсу був зафіксований 27 серпня на рівні 13,890974 грн/дол.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України сьогодні на середину торгів знизилися до 13,83 /14,25 грн/дол., але ще не відновили свій історичний мінімум у 14,50/14,98 грн/дол, зафіксований 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, вчора Нацбанк опустив офіційний курс гривні відразу на 54 копійки до 1349.7012 грн за 100 доларів.

Нацбанк з 5 листопада щодня проводить валютні інтервенції у вигляді аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

За результатами першого аукціону, проведеного регулятором учора, 5 листопада, відбулося коректування курсів у бік зниження гривні до 13,60/14,00 грн/дол.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу знаходиться в межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс, як барометр, відображає очікування щодо ескалації конфлікту на сході України.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році - майже утричі - до близько 5 грн з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.