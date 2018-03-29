Капіталізація Tesla за місяць впала на $15 мільярдів

Засновник і генеральний директор компанії Ілон Маск, який володіє приблизно 19,9% її акцій, в результаті здешевлення її вартості втратив приблизно 3 млрд доларів.

Капіталізація Tesla за місяць скоротилася на 14,65 млрд доларів на тлі зростаючої стурбованості інвесторів щодо нестачі готівки у компанії, а також через скандал з аварією її електрокара.

Про це свідчать дані торгів, повідомляє "Прайм".

Акції виробника електромобілів впали в ціні приблизно на 25% з початку місяця. В обігу перебуває 168,919 млрд акцій компанії. Виходячи з цієї кількості і ринкової вартості паперів, її капіталізація за місяць впала до 43,296 млрд доларів з 57,949 млрд.

Як додає агентство Market Watch, таке місячне зниження стало найбільш різким за всю історію торгів компанії. У річному вираженні зниження вартості Tesla становило 7,5%.

Засновник і генеральний директор компанії Ілон Маск, який володіє приблизно 19,9% її акцій, в результаті здешевлення її вартості втратив приблизно 3 млрд доларів.

Читайте такожАкціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10 років може отримати понад $55 мільярдів

У вівторок рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг корпоративної заборгованості Tesla до "B3" з "B2". Аналітики агентства зазначили, що компанії доведеться провести велику, короткострокову докапіталізацію, якщо вона хоче погасити заборгованість і уникнути дефіциту ліквідності.

Також агентство звернуло увагу на великий негативний грошовий потік (FCF) Tesla і швидкий термін погашення бондів компанії.

А кількома днями раніше, в п'ятницю, в штаті Каліфорнія сталася аварія за участю електромобіля компанії Tesla Model X. Кросовер не впорався з керуванням і врізався у відбійник, після чого загорівся і вибухнув. Водій машини загинув.

Раніше в цю середу американська Національна рада з безпеки на транспорті почала розслідування цієї аварії. Регулятор відзначив, що залишається невідомо, чи був в Model X увімкнений режим автопілота. На цьому тлі акції компанії дешевшали на 8% у вівторок і в середу.

Американська компанія Tesla Motors була заснована в 2003 році як розробник і виробник електромобілів і технологій, пов'язаних з ними.

Крім електромобілів, компанія за власною технологією виробляє батареї і електродвигуни та продає іншим автомобільним компаніям, зокрема - Toyota і Daimler.