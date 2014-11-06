Російський рубль впав до нового історичного мінімуму - 46 за долар

Курс долара щодо рубля досяг рівня в 46 руб., тим самим досягнувши історичного максимуму.

Про це свідчать дані Московської біржі, передає «Газета.Ru».

Станом на 15.29 мск курс долара перевищив 46 руб. і досяг позначки 46,0045 руб.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні курс євро під час торгів на Московській біржі вперше в історії піднявся вище психологічно важливої позначки в 57 рублів.

На максимумі вартість євро піднялася до 57,0595 руб., що майже на рубль вище рівня закриття вчорашніх торгів

Напередодні ЦБ повідомив, що не має наміру витрачати на валютні інтервенції для підтримки рубля понад $350 млн на добу, при цьому після витрати цих $350 млн межі коридору будуть автоматично підніматися на 5 коп.

Сьогодні Банк Росії оголосив про підвищення меж валютного коридору на 5 копійок - до відміток 39,6-48,6 руб.