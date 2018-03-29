Експерт назвав найбільшу перешкоду для інвестицій в Україну

На думку Івана Міклоша, необхідно домогтися прогресу в приватизації держкомпаній і провести реформу державних підприємств.

Інвестиціям в Україні, зокрема іноземним, заважає відсутність належного захисту прав власності.

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Таку думку висловив екс-віце-прем'єр Словаччини, голова Стратегічної групи радників за підтримки реформ, головний економічний радник прем'єр-міністра України Іван Міклош у свіжому випуску журналу «Новое время страны».

«Найбільша перешкода для інвестицій, зокрема для іноземних – дуже поганий захист прав власності. Це потрібно вирішити», – зазначив Міклош.

Він вважає, що також необхідно домогтися прогресу в приватизації держкомпаній і провести реформу державних підприємств.

Крім того, на його думку, не може бути здорової економіки без відкриття ринку сільськогосподарської землі.

Експерт відзначив і необхідність доведення до завершення реформи в енергетичному секторі країни.

Більше коментарів і думок читайте у свіжому (№12) випуску журналу «Новое время страны».