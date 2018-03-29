Китай закликав США "не копати собі яму" і не починати торгової війни

Міністерство комерції КНР дорікнуло США в "зловживанні протекціонізмом" відносно китайських товарів.

Влада Китаю порадили США "не копати собі яму" шляхом торгового протекціонізму.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на заяву міністерства комерції Китаю.

"Ми радимо Сполученим Штатам утримуватися від прийняття будь-яких заходів, які завдають шкоди економічним і торговим відносинам між двома країнами. В іншому випадку вони тільки вириють собі яму", - попередив представник міністерства комерції КНР Гао Фен.

Як повідомляється на сайті відомства, китайський урядовець дорікнув США в "зловживанні протекціонізмом" по відношенню до китайських товарів.

"Хотілося б сподіватися, що США повернуться до правильного шляху співробітництва і безпрограшних відносин між Китаєм і Сполученими Штатами", - додав представник міністерства.

Він також підтвердив, що в разі продовження ворожих заходів Китай 31 березня завершить підготовку списку американських товарів, які обкладе митом.

Про те, що Китай готується ввести мита відносно більше 120 американських товарів, стало відомо 23 березня. Це стало відповіддю Пекіна на підписаний президентом США Дональдом Трампом меморандум про скорочення торговельного дефіциту з Китаєм, відповідно до якого мита торкнуться ввозяться китайських товарів на загальну суму близько 60 мільярдів доларів.