«Укроборонпром» звільнить 40% свого персоналу

У концерні стверджують, що заощаджені за допомогою оптимізації кошти планується спрямувати на дослідно-конструкторські роботи.

Наглядова рада держконцерну «Укроборонпром» затвердила рішення про оптимізацію своєї внутрішньої структури та кадрового складу, що передбачає скорочення чисельності персоналу концерну на 40%.

Про це повідомляється на сайті концерну. Зазначається, що нова структура побудована за кластерним принципом управління виробництвом.

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«Заплановано скоротити чисельність персоналу на 40%, до 180 осіб. У процесі оптимізації буде збережено необхідну функціональність, що дозволить забезпечити усі покладені на Концерн завдання. Кошти, заощаджені в процесі оптимізації адміністративної ланки Концерну, планується спрямувати на впровадження дослідно-конструкторських робіт», - вказано у повідомленні ДК.

Гендиректор «Укроборонпрому» підписав відповідний наказ щодо реорганізації 28 березня.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого президент України Петро Порошенко звільнив генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” Романа Романова.

21 лютого гендиректором концерну призначено колишнього генерального директора "Укрспецекспорту" Павла Букіна.